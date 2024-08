Kolkata Rape-Murder Case: एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को मिली रेप की धमकी, महिला डॉक्टर रेप मामले के विरोध में की थी पोस्ट

Kolkata Rape-Murder Case: बंगाली एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को बलात्कार की धमकी मिली है। यह धमकी एक्ट्रेस को ऐसे समय में मिली है जब वह कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर का विरोध कर रही है। मिमी ने सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकियों के बाद एक्स पर अपनी आपबीती साझा की। मिमी ने बंगाली में उनके प्रति की गई धमकियों के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए और कोलकाता पुलिस के डीसीपी (साइबर क्राइम) को भी टैग किया।

कोलकाता अस्पताल में हुए जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ मृत्युदंड की मांग को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, मिमी चक्रवर्ती, ऋद्धि सेन, अरिंदम सिल और मधुमिता सरकार ने सरकारी अस्पताल के अंदर एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एक्स पर अपने हालिया पोस्ट में, मिमी चक्रवर्ती ने बंगाली अभिनेत्री के लिए बलात्कार की धमकियों वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट साझा किए।

पूर्व सांसद चक्रवर्ती ने एक्स पर लिखा, "और हम महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, है न???? ये उनमें से कुछ ही हैं। जहाँ भीड़ में खुद को नकाबपोश ज़हरीले पुरुषों द्वारा बलात्कार की धमकियों को सामान्य बना दिया गया है, जो कहते हैं कि वे महिलाओं के साथ खड़े हैं। कौन सी परवरिश और शिक्षा इसकी अनुमति देती है।"

AND WE ARE DEMANDING JUSTICE FOR WOMEN RIGHT????

These are just few of them.

Where rape threats has been normalised by venomous men masking themselves in the crowd saying they stand by women.What upbringing nd education permits this????@DCCyberKPpic.twitter.com/lsU1dUOuIs