Kolkata Rape Case: रेप के आरोपी मोनोजित मिश्रा के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले, जूनियर्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Kolkata Rape Case: साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बलात्कार के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा पर जूनियर्स ने आरोप लगाया है कि उस पर पहले से यौन उत्पीड़न के कई मामले है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और उसके साथियों जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मिश्रा, जिसे 2021 में कॉलेज की तृणमूल इकाई से निष्कासित कर दिया गया था, बार-बार महिला छात्राओं से संपर्क करने और उन्हें परेशान करने के लिए जाना जाता था।

जूनियर ने आरोपी मनोजीत मिश्रा पर आरोप लगाया कि मिश्रा का दुर्व्यवहार का एक परेशान करने वाला इतिहास रहा है, जिसमें महिला छात्राओं की तस्वीरों को मॉर्फ करना और उन्हें दोस्तों के बीच प्रसारित करना, महिलाओं के साथ अंतरंग क्षणों को रिकॉर्ड करना और वीडियो साझा करना और नियमित रूप से महिला छात्राओं को शर्मिंदा करना शामिल है। छेड़छाड़, मारपीट, जबरन वसूली और उत्पीड़न के मामले में उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बावजूद, उस समय कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज में मिश्रा और उसके साथियों का आतंक था। खासकर लड़कियों के लिए। अधिकारियों को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने उसे बचाया। हमने शिक्षक-प्रभारी के समक्ष औपचारिक यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक जूनियर ने कहा, "संघ से जुड़े लोगों को कुछ भी करने की छूट थी। समूहों में अश्लील चुटकुले और तस्वीरें पोस्ट करना सामान्य बात थी। हम डर के मारे चुप रहे।"

बुधवार, 25 जून को कोलकाता के कस्बा में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है।

पीटीआई ने एक जांच अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज पीड़िता के आरोपों का समर्थन करती है, जिसमें तीन आरोपियों, सुरक्षा गार्ड और पीड़िता की हरकतें कैद हैं। अधिकारी ने कहा, “हम फिलहाल फुटेज की जांच कर रहे हैं।”

South Kolkata Law College rape case:



Victim called TMC leader ‘Dada’ and even touched his feet to spare her



Accused Monojit Mishra demanded her ‘loyalty’ towards him and TMC’s student wing before raping herhttps://t.co/bTvGgVjctUpic.twitter.com/8tF5kftypY