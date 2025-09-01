Kolkata Rape: फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर मुलाकात..., पहली डेट पर नदी के बीच ले जाकर किया युवती का रेप
By अंजली चौहान | Updated: September 1, 2025 10:09 IST2025-09-01T10:07:37+5:302025-09-01T10:09:16+5:30
Kolkata Rape: सेना अधिकारी के रूप में प्रस्तुत एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर नाव की सवारी के दौरान अपनी पहली डेट के दौरान एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
Kolkata Rape:पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पहली डेट पर लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह जीवनभर नहीं भूला सकती। दरअसल, दीप नारायण भट्टाचार्य नाम के 22 वर्षीय एक युवक पर हुगली नदी में नाव की सवारी के दौरान पहली डेट पर युवती के साथ बलात्कार करने और बाद में उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप है।
आरोपी एक महीने से फरार था लेकिन उसे 30 अगस्त को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि भट्टाचार्य इस साल की शुरुआत में फेसबुक पर युवती से मिला था और हफतों तक चैटिंग करने के बाद, मार्च में उसे डेट पर बुलाया।
युवती का विश्वास जीतने के लिए खुद को एक वरिष्ठ सरकारी या सेना अधिकारी बताकर, उसने कथित तौर पर उसे प्रिंसेप घाट से नाव पर बाबूघाट की ओर ले गया। नदी के बीच में, उस पर युवती का यौन उत्पीड़न करने और मुँह खोलने पर आपत्तिजनक तस्वीरें लीक करने की धमकी देने का आरोप है।
युवती ने 14 जुलाई को नेताजीनगर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि भट्टाचार्य ने उसे धमकाकर 35,000 रुपये भी ऐंठे। इसके तुरंत बाद वह भाग गया, जिससे पुलिस को लंबी तलाशी लेनी पड़ी। शनिवार को उसे बेहाला में ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
रविवार को भट्टाचार्य को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया और 3 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जाँचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपी, जो खुद को सेना का अधिकारी बता रहा था, असल में एक एनसीसी कैडेट था।