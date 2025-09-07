मेरा जन्मदिन है तुम आओ, लड़की ने किया मना, 20 वर्षीय युवती को चंदन और देबांग्शु बिस्वास ने घर से किया अगवा, मलांचा ले जाकर कई बार दुष्कर्म

Highlights युवती को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था लेकिन युवती नहीं जाना चाहती थी। चंदन और उसके दोस्त देबांग्शु बिस्वास ने घर से अगवा कर लिया। मलांचा इलाके में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

कोलकाताः कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में 20 वर्षीय युवती के साथ उसके दो दोस्तों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों आरोपियों ने शनिवार रात को उसे अगवा किया और मलांचा के पास एक स्थान पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया।

अधिकारी ने बताया, ‘‘दोनों आरोपी फरार हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की जा रही है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे अधिकारी घटनास्थल पहुंच रहे हैं।’’ उन्होंने बताया, ‘‘दो आरोपियों में से एक चंदन मलिक ने युवती को कल जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था लेकिन युवती नहीं जाना चाहती थी।

बाद में चंदन और उसके दोस्त देबांग्शु बिस्वास ने उसे घर से अगवा कर लिया और मलांचा इलाके में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।’’ उन्होंने बताया कि पीड़िता ने घर जाकर पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद वे उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने ले गए।

