VIDEO: बीच सड़क किडनैप कर लूटा 1.5 करोड़ का सोना, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बीच सड़क किडनैप कर लूटा 1.5 करोड़ का सोना, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 30, 2025 17:25 IST2025-09-30T17:21:32+5:302025-09-30T17:25:41+5:30
Kidnapped and Robbed of Gold: कर्नाटक के मंगलुरु से किडनैपिंग और लूट का वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो में एक शख्स स्कूटर से जा रहा होता है। तभी पीछे से स्कूटर पर दो लोग आकर उसे रोकते हैं, इससे पहले की शख्स कुछ समझ पाता एक सफेद रंग की कार आकर रूकती है और शख्स को जबरदस्ती कार में बैठाकर किडनैप करके ले जाते हैं। बताया जा रहा की शख्स के साथ कार में मारपीट की जाती हैं और उसके पास से 1.5 करोड़ रूपए का सोना लूट लिया जाता है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच चल रही है।
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ದರೋಡೆ.#mangaluru#carstreet#KidnappingCase#newskarnatakapic.twitter.com/d9rzFqD3wX— News Karnataka (@Newskarnataka) September 29, 2025