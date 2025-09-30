VIDEO: बीच सड़क किडनैप कर लूटा 1.5 करोड़ का सोना, देखें वायरल वीडियो

Kidnapped and Robbed of Gold: कर्नाटक के मंगलुरु से किडनैपिंग और लूट का वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो में एक शख्स स्कूटर से जा रहा होता है।

Kidnapped and Robbed of Gold Worth Rs 1-5 crore in Mangaluru | VIDEO: बीच सड़क किडनैप कर लूटा 1.5 करोड़ का सोना, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बीच सड़क किडनैप कर लूटा 1.5 करोड़ का सोना, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: बीच सड़क किडनैप कर लूटा 1.5 करोड़ का सोना, देखें वायरल वीडियो

Kidnapped and Robbed of Gold: कर्नाटक के मंगलुरु से किडनैपिंग और लूट का वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो में एक शख्स स्कूटर से जा रहा होता है। तभी पीछे से स्कूटर पर दो लोग आकर उसे रोकते हैं, इससे पहले की शख्स कुछ समझ पाता एक सफेद रंग की कार आकर रूकती है और शख्स को जबरदस्ती कार में बैठाकर किडनैप करके ले जाते हैं। बताया जा रहा की शख्स के साथ कार में मारपीट की जाती हैं और उसके पास से 1.5 करोड़ रूपए का सोना लूट लिया जाता है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच चल रही है।

Kidnapped and Robbed of Gold Worth Rs 1.5 crore in Mangaluru


