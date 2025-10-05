7 साल के बच्चे का क्या कसूरवार?, गरीबी के कारण मां ने पहले बेटे और फिर पति को छोड़ा

खूंटीः बोहोंडा पंचायत के मुखिया ने बच्चे पर दया करके उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लिया।

खूंटीःझारखंड में खूंटी जिला प्रशासन ने सड़क पर भटक रहे सात साल के एक बच्चे को बचाकर उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बाल गृह में भेज दिया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। खूंटी जिले के बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) अलताफ खान ने बताया कि यह बच्चा अडकी प्रखंड के कुलापोटेड गांव का रहने वाला है। बच्चे के माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है। खान ने कहा, ‘‘हम बच्चे के संबंध में एक सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, उसकी मां ने गरीबी के कारण उसे और उसके पिता को छोड़ दिया।

बच्चे के पिता ने भी कुछ हफ्तों पहले किसी अन्य राज्य में काम पर जाने के लिए उसे छोड़ दिया।’’ पिता के जाने के बाद से बच्चा गांव में भटकता रहता था और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर था। अधिकारी ने कहा, ‘‘बोहोंडा पंचायत के मुखिया ने बच्चे पर दया करके उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लिया।

लेकिन बच्चा कुछ कारणों से घर छोड़कर चला गया और ट्रेन से खूंटी शहर पहुंच गया।" लोगों ने खूंटी की सड़कों पर बच्चे के भटकने की सूचना पुलिस को दी। खान ने कहा, ‘‘पुलिस ने बच्चे को बचाकर उसे कुछ दिनों के लिये पुलिस थाने में रखा और हमें इसकी जानकारी दी। हमने उसे यहां के बाल गृह में रखने की व्यवस्था की।’’

झारखंड : नाबालिग से बलात्कार, एक अन्य का यौन उत्पीड़न, 8 आरोपी हिरासत में लिए गये

झारखंड के दुमका जिले में एक लड़की के साथ बलात्कार और एक अन्य का यौन्य उत्पीड़न किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात रानेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हुई जब दोनों एक मेले से घर लौट रही थीं।

पुलिस उपाधीक्षक एकुद डुंगडुंग ने बताया कि पीड़िताओं के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। रानेश्वर पुलिस थाने के प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में चार नाबालिगों सहित आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पंजाब: फिरोजपुर में व्यक्ति ने बेटी के हाथ बांधकर नहर में धकेला

पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के हाथ बांधकर उसे एक नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने कहा, “गोताखोरों की एक टीम लड़की की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है।”

पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी बेटी के साथ मारपीट किया करता था। मंगलवार रात लगभग पौने नौ बजे वह उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर नहर के पास ले गया और दुपट्टे से उसके हाथ बांधकर नहर में धकेल दिया। आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपनी बेटी के चरित्र पर शक था। पुलिस ने लड़की के भतीजे की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 

