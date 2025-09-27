UAE से भारत लाया गया खालिस्तानी आतंकी परविंदर सिंह, पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता

By अंजली चौहान | Updated: September 27, 2025 12:29 IST2025-09-27T12:27:34+5:302025-09-27T12:29:05+5:30

BKI Terrorist: बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी को भारत लाया गया है

BKI Terrorist: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में, पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक प्रमुख सदस्य परमिंदर सिंह उर्फ ​​पिंडी को अबू धाबी, यूएई से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की घोषणा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने की, जिन्होंने इसे संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ राज्य की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

यादव ने कहा कि पिंडी गुरदासपुर के बटाला में पेट्रोल बम हमलों, हिंसक हमलों और जबरन वसूली सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल था। एक्स पर एक पोस्ट में, यादव ने कहा कि बटाला पुलिस द्वारा मांगे गए रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय एक समर्पित टीम 24 सितंबर को यूएई गई और विदेश मंत्रालय और यूएई अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

यादव ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, पुलिस टीम आरोपी को सफलतापूर्वक न्याय के कटघरे में वापस ले आई।

यह प्रत्यर्पण पंजाब पुलिस, विदेश मंत्रालय और यूएई अधिकारियों के बीच एक संयुक्त प्रयास का परिणाम था, जिसमें भारत की केंद्रीय एजेंसियों का महत्वपूर्ण सहयोग भी शामिल था।

बटाला पुलिस द्वारा अनुरोधित रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम 24 सितंबर 2024 को यूएई गई। सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, टीम आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सफलतापूर्वक भारत वापस लाई।

परमिंदर सिंह उर्फ ​​पिंडी कौन है?
परमिंदर सिंह, जिसका उपनाम पिंडी है, विदेशी आतंकवादी हरविंदर सिंह, जिसे रिंदा और हैप्पी पासिया के नाम से भी जाना जाता है, का करीबी सहयोगी है। रिंदा और पासिया दोनों ही विदेशों से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और पंजाब में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं।

पिंडी का आपराधिक रिकॉर्ड पेट्रोल बम हमलों, हिंसक हमलों और जबरन वसूली रैकेट में शामिल रहा है, खासकर बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में। अधिकारियों का मानना ​​है कि उसकी हरकतों का मकसद कानून-व्यवस्था को अस्थिर करना और बीकेआई के आतंकवादी नेटवर्क को वित्तपोषित करना था।

भारत के गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है जिसका हिंसक अभियानों और अंतरराष्ट्रीय चरमपंथी समूहों से संबंधों का इतिहास रहा है।

बीकेआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 सदस्य गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और इसके दो सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ राज्य में बड़ी विध्वंसकारी गतिविधियों को विफल कर दिया है।

इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ पठानकोट और लुधियाना की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) टीमों के साथ-साथ अमृतसर में राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) ने किया। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार लोगों की पहचान गुरदासपुर के मल्हियां गाँव निवासी सरवन कुमार और गुरदासपुर के जक्करिया निवासी बलविंदर सिंह के रूप में हुई है।

तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने उनके पास से एक हथगोला, एक पिस्तौल तथा तीन जिंदा कारतूस बरामद किए।

