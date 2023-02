पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तरह होगा गृह मंत्री अमित शाह का हाल, खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले अमृतपाल सिंह ने दी धमकी, जानें

Highlights पुलिस ने एक व्यक्ति के अपहरण के आरोप में सिंह और उसके समर्थकों पर मामला दर्ज किया था। हथियार लिए सैकड़ों समर्थक अमृतसर के अजनाला में थाने में एकत्रित हो गए। पुलिस ने अजनाला थाने की ओर मार्च ले जाने दिया।

चंडीगढ़ः खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले अमृतपाल सिंह के समर्थकों की बृहस्पतिवार को पंजाब के अमृतसर जिले में पुलिस से झड़प हुई और वे अपने एक साथी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस परिसर में घुस गए। पुलिस ने एक व्यक्ति के अपहरण के आरोप में सिंह और उसके समर्थकों पर मामला दर्ज किया था।

ऐसा बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह ने हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए कहा था कि उनका भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा हश्र होगा। दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा स्थापित संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ का प्रमुख है। सिद्धू की पिछले साल फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी।

Collapse of Law & Order in AAP ruled Punjab !!



Amritsar: Policemen attacked with swords, rods & guns after 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh summoned his followers to gather outside the Ajnala Police station after the arrest of his close aid Lovepreet Singh Toofan. pic.twitter.com/LkQ3j08Azj — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2023

सिंह की अगुवाई में तलवार और अन्य हथियार लिए सैकड़ों समर्थक अमृतसर के अजनाला में थाने में एकत्रित हो गए। अजनाला पहुंचने से पहले उन्होंने कपूरथला जिले में धिलवान ‘टॉल प्लाजा’ पर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया। उन्हें अमृतसर की ओर जाने से पुलिस ने रोका था। बाद में पुलिस ने उन्हें अजनाला थाने की ओर मार्च ले जाने दिया।

This is what is happening in Punjab. Complete lawlessness. AAP Government unable to control violence. Pro-Khalistan Amritpal Singh supporters go on a rampage. Several cops injured in the clashes. Amritpal Singh has taken over the vacuum space in Punjab. pic.twitter.com/3qDRJK0nQJ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 23, 2023

उनके प्रदर्शन के चलते अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। बाद में अजनाला बस स्टैंड पर अवरोधक लगाकर पुलिस ने सिंह और उसके समर्थकों को रोका । लकिन वे अवरोधक हटाकर जबर्दस्ती थाने में घुस गये और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे।

#WATCH | Punjab: Supporters of 'Waris Punjab De' Chief Amritpal Singh break through police barricades with swords and guns outside Ajnala PS in Amritsar



They've gathered outside the PS in order to protest against the arrest of his (Amritpal Singh) close aide Lovepreet Toofan. pic.twitter.com/yhE8XkwYOO — ANI (@ANI) February 23, 2023

उन्होंने सिंह और उसके समर्थकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की और इस जगह पर अनिश्चितकाल तक अपना प्रदर्शन जारी रखने की धमकी भी दी । पुलिस परिसर में प्रदर्शनकारियों के धरना देने पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। स्वयंभू उपदेशक सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ रूपनगर जिले के चमकौर साहिब के निवासी वरिंदर सिंह के कथित अपहरण और उससे मारपीट के लिए मामला दर्ज किया गया है।

This is not the opening sequence of RRR; this is the scene just outside Ajnala police station in Amritsar where supporters of Khalistani separatist Amritpal Singh are breaking through barricades armed with swords and guns to get a kidnapper released. pic.twitter.com/UGJakOi8ix — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) February 23, 2023

Meanwhile AAP CM Bhagwant Mann is busy attending investors summit as Amritpal Singh gives one hour ultimatum to state govt or else face extreme consequences https://t.co/MZB228t5Obpic.twitter.com/1xJ9rrwLQZ — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2023

