धारदार हथियार से वारकर मारा और ड्रम में नमक डालकर पति को डाला, मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ तीन बच्चे को लेकर पत्नी सुनीता फरार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 10:17 IST2025-08-18T10:16:10+5:302025-08-18T10:17:24+5:30
Khairthal-Tijara: पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता, उसके तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शनिवार से लापता हैं।
Khairthal-Tijara:राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक व्यक्ति का शव एक घर की छत पर ड्रम में मिला है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी हंसराम उर्फ सूरज के रूप में हुई है जो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी में रहता था। उन्होंने बताया कि पड़ोसियों द्वारा दुर्गंध आने की शिकायत किये जाने के बाद शव की खोज की गई जो घर की छत पर ड्रम में मिला।
निर्वाण के अनुसार सूरज पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा, ‘‘शव को जल्दी सड़ने के लिए उस पर नमक डाला गया था।’’ उन्होंने बताया कि सूरज पिछले डेढ़ महीने से छत पर किराये के कमरे में रह रहा था और एक ईंट भट्टे पर काम करता था। पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता, उसके तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शनिवार से लापता हैं।
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया , ‘‘सूरज शराब का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ शराब पीता था। शनिवार शाम से जितेंद्र और हंसराम दोनों के परिवार का कोई पता नहीं चल पाया है।’’ पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है।