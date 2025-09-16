बेटी दर्द से कराहती रही और मां बेबस रही, सचिन कुमार बांध के पास के पास बुलाया और पहले से मौजूद प्रिंस, बादल, राजीव और पांडव ने बारी-बारी से किया सामूहिक दुष्कर्म
पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया है कि उसकी की बेटी को सचिन कुमार नाम के एक युवक ने बातचीत करने के लिए बुलाया। इसके बाद उसे गांव के एक बांध के पास ले गया।
खगड़ियाः बिहार में खगड़िया जिले के परबत्ता थाना इलाके में एक लड़की के साथ पांच लड़कों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिये जाने का मामला सामने आया है। घटना 12 सितंबर को हुई थी, जिसमें गांव में बांध के पास अंधेरे में पांच लड़कों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। लेकिन, अब जाकर मामले को उजागर होने पर पुलिस ने भी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया है कि उसकी की बेटी को सचिन कुमार नाम के एक युवक ने बातचीत करने के लिए बुलाया। इसके बाद उसे गांव के एक बांध के पास ले गया।
वहां पर पहले से ही प्रिंस कुमार, बादल कुमार, राजीव कुमार और पांडव कुमार मौजूद था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ पांचों दरिंदों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद रातभर लड़की के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। अगले दिन सुबह जख्मी हालत में बेटी घर लौटी।
उसे देखते ही घरवालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन, लोक लाज के कारण परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी। बेटी दर्द से कराहती रही और मां बेबस बनी रही। लेकिन आखिर में किसी तरह मां ने हिम्मत दिखाई और थाने में शिकायत दर्ज कराई।
दूसरी तरफ पुलिस को जैसे ही इस वारदात की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन ही अरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू कर दी। हालांकि खबर लिखे जाने तक पांचों आरोपियों में से एक भी पुलिस के हत्थे नही चढा है। पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है।