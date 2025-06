Kerala: मेल फ्रेंड के बात करने पर भीड़ ने किया शर्मिंदा, महिला ने की खुदखुशी; SDPI के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार

Kerala: खूबसूरत वादियों और समुद्री तटों के लिए मशहूर केरल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कन्नूर जिले में एक 40 वर्षीय महिला ने सामाजिक अपमान के चलते आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, महिला अपने मेल फ्रेंड से बात कर रही थी जब उसे अपमानित किया गया। इस घटना के सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

एसडीपीआई प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की एक राजनीतिक शाखा है।

रिपोर्ट के अनुसार, रसीना नाम की महिला मंगलवार को पिनाराई के कायालोडे में अपने घर में मृत पाई गई।

पुलिस ने घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट मिलने के बाद वी.सी. मुबशीर (28), के.ए. फैसल (34) और वी.के. राफनास (24) को गिरफ्तार किया, जिसमें उनके नाम थे। थालास्सेरी की एक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

