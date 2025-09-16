Kerala News: पहले घर पर बुलाया फिर पति संग मिलकर दोनों प्रेमियों को पीटा, प्राइवेट पार्ट में स्टेपल किया, जानें क्या है पूरा मामला
By अंजली चौहान | Updated: September 16, 2025 13:13 IST2025-09-16T13:13:31+5:302025-09-16T13:13:34+5:30
Kerala News:केरल के पथानामथिट्टा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक जोड़े ने उत्सव के बहाने दो लोगों को ओणम पर अपने घर बुलाया। पीड़ितों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे से हमला किया गया, बेरहमी से पीटा गया, बांध दिया गया और लकड़ी के खंभे से लटका दिया गया, और अत्यधिक यौन यातना दी गई, उनके एक गुप्तांग को स्टेपल कर दिया गया।
कथित तौर पर महिला के पुरुषों के साथ पिछले संबंध का पता चलने के बाद बदला लेने के लिए हमला किया गया था। इस दौरान, जोड़े ने पीड़ितों में से एक से 20,000 रुपये लूट लिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहला पीड़ित, एक 29 वर्षीय व्यक्ति, ने शुरू में पुलिस को बताया कि उसके साथ उसकी प्रेमिका के परिवार ने हमला किया था, जैसा कि आरोपियों ने निर्देश दिया था। हालांकि, पुलिस को उसके बयान में विसंगतियां मिलीं, जिससे उन्हें जोड़े, मलयिल वीटिल जयेश (30) और उसकी पत्नी रेशमी (25) के असली अपराधियों के रूप में पता चला।
कथित तौर पर, दंपति ने पीड़ितों को मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने की धमकी दी, जिससे उनकी क्रूरता और बढ़ गई। आगे की जाँच में पता चला कि एक दूसरा पीड़ित, अलप्पुझा का एक 19 वर्षीय युवक, 1 सितंबर को इसी तरह प्रताड़ित किया गया था।
उसे दंपति के घर बुलाया गया, पीटा गया, शॉल से बाँधा गया, उसकी उंगलियों पर चिमटे से वार किया गया और कैमरे के सामने यौन क्रियाएँ करने के लिए मजबूर किया गया। दंपति ने उससे 20,000 रुपये भी लूट लिए, केवल 1,000 रुपये यात्रा के लिए लौटाए, और सच्चाई बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पथानामथिट्टा पुलिस ने 12 सितंबर को जयेश और रेशमी को गिरफ्तार किया, और एक विशेष टीम इस मामले की जाँच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दंपति ने पहले भी इसी तरह के अपराध किए हैं। पुलिस अधीक्षक आर. आनंद ने बताया कि दोनों मामले प्रारंभिक चरण में हैं, और हमलों के पूरे मकसद और सीमा का पता लगाने के लिए विस्तृत पूछताछ जारी है।
पड़ोसियों ने बताया कि दंपति "एकांत जीवन" जी रहे हैं, जबकि जयेश पर पहले भी एक पोक्सो मामला दर्ज था और वह रेशमी से शादी करने से पहले जेल जा चुका था।