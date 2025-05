चाचा ने नाबालिग बच्ची का किया यौन उत्पीड़न, मां ने बेटी को नदी में फेंका; केरल में दिल दहला देने वाली वारदात

Kerala Crime: हसीन वादियों वाले केरल राज्य से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जहां एक नाबालिग बच्ची का उसके ही चाचा ने बलात्कार किया और मां ने उसे नदी में फेंक दिया।

पुलिस के अनुसार, एक 4 वर्षीय बच्ची की उसकी मां ने हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इस बच्ची का कई बार यौन शोषण किया गया था। पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह एर्नाकुलम जिले में चालकुडी नदी से निकाले गए शव के पोस्टमार्टम में नाबालिग के गुप्तांगों पर चोटों के रूप में कथित यौन शोषण के सबूत मिले हैं।

पुथेनक्रूज पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि पीड़िता के पिता के छोटे भाई को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुथेनक्रूज के डिप्टी एसपी वी.टी. शाजन ने कहा, "पिछले सोमवार को इन सीमाओं में एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्ची की उसकी मां ने हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इस बच्ची का कई बार यौन शोषण किया गया था। तदनुसार, एर्नाकुलम ग्रामीण के जिला पुलिस प्रमुख ने एक विशेष टीम गठित की। जांच के हिस्से के रूप में, पुलिस टीम ने इस बच्ची के इलाके में जांच की और कई गवाहों से पूछताछ की। आखिरकार, पुलिस टीम आरोपी का पता लगाने में सफल रही, जो मृतक बच्ची का करीबी रिश्तेदार है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। जांच जारी है।"

अधिकारी ने कहा, "आरोपी की गिरफ्तारी गुरुवार को दर्ज की गई। घंटों पूछताछ के बाद उसने नाबालिग के साथ बलात्कार करने की बात कबूल की। ​​वह लड़की के परिवार के साथ एक ही परिसर में एक अलग घर में रहता था। उसे कोलेनचेरी में जिला अदालत में पेश किया जाएगा।"

एर्नाकुलम ग्रामीण एसपी एम हेमलता ने कहा कि मामले में सभी सबूत एकत्र किए जा रहे हैं और पीड़िता के करीबी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर पोक्सो केस दर्ज किया है। जांच बुधवार को शुरू हुई और हम मामले में सभी सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं। पीड़िता के कई करीबी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।"

#WATCH | Kochi, Kerala: Puthencruz Deputy SP V.T. Shajan says, "A tragic incident occurred in these limits last Monday in which a 4-year-old girl child was murdered by her mother. Postmortem findings revealed that this child was sexually abused many times. Accordingly, the… pic.twitter.com/RO2kJnWloP