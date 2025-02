स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान हो, राहुल गांधी बोले- मिहिर अहमद की दुखद मौत दिल दहला देने वाली, ये जीवन नष्ट कर देती है...

Highlights कार्रवाई करने में विफल रहने वाले उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रताड़ना नुकसानदेह है; यह जीवन को नष्ट कर देती है। दया, प्रेम, सहानुभूति और बोलने के साहस की सीख देनी चाहिए।

नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि केरल के एक स्कूल में परेशान किये जाने के कारण एक छात्र के कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने की दुखद घटना दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा कि इसके लिए (प्रताड़ित करने वालों और कार्रवाई करने में विफल रहने वालों) जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने शुक्रवार को सामान्य शिक्षा निदेशक (डीजीई) को 15 जनवरी को छात्र की कथित आत्महत्या के मामले में व्यापक जांच करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में उसके परिवार का दावा है कि कोच्चि के निकट उसके स्कूल में रैगिंग के कारण छात्र ने जान दे दी। गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘केरल के एक स्कूल में प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने वाले मिहिर अहमद की दुखद मौत दिल दहला देने वाली है।

The tragic loss of Mihir Ahammed to suicide due to bullying in a Kerala school is heartbreaking. My deepest condolences to his family.



No child should endure what Mihir faced. Schools must be safe havens for children yet he suffered relentless torment. Those responsible—both…