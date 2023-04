केरल: ट्रेन में चढ़ने को लेकर पैसेंजर ने दूसरे यात्री को लगाई आग, 3 लोगों की मिली है लाश, 8 घायल

Highlights केरल में ट्रेन में हुए झगड़े में पैसेंजर ने दूसरे यात्री को आग लगा दी है। पुलिस को इस हादसे के पास से तीन लोगों की लाश मिली है। ऐमें इन लाशों की फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा जांच की जा रही है।

तिरुवनंतपुरम:केरल के कोझिकोड में रविवार को एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति को आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। ऐसे में आग बुझाने के कारण आठ लोग घायल हुए है जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका ईलाज चल रहा है।

एएनआई के अनुसार, पुलिस को घटनास्थल पर एक बच्चा समेत तीन और लोगों की लाश मिली है जिसकी पहचान मत्तन्नूर निवासी रहमथ, उसकी बहन की दो साल की बेटी और नौफल के रूप में हुई है। ऐसे में घटनास्थल पर फोरेंसिक विशेषज्ञ की टीम भी पहुंच गई है और इसकी जांच कर रही है। रेल सूत्रों के अनुसार, यह घटना ट्रेन के डी1 कंपार्टमेंट में घटी है जिसके बाद जरूरी जांच किए गए थे और ट्रेन को रवाना किया गया था। ऐसे में इस मामले में पुलिस और आरपीएफ आगे की कार्रवाई कर रही है।

शुरुआती खबरों के अनुसार, संदेह है कि दो व्यक्तियों के बीच कहासुनी के बाद यह घटना हुई है। ऐसे में कोझिकोड पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा आपातकालीन चेन खींचे जाने के बाद ट्रेन धीमी होने पर वह व्यक्ति फरार हो गया। अभी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है।

एएनआई के अनुसार, दो यात्रियों के बीच कहा सुनी हुई थी जिसके बाद एक यात्री ने दूसरे पैसेंजर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। ऐसे में ट्रेन में मौजूद अन्य यात्री आग को बुझाने लगे थे जिस कारण कई पैसेंजर पर भी घायल हो गए थे। इन घायलों नें तीन महिलाएं भी थी।

सूत्रों के मुताबिक, घायलों के रूप में थलासेरी के अनिल कुमार, उनकी पत्नी सजीशा, उनके बेटे अद्वैत, कन्नूर के रूबी और त्रिशूर के राजकुमार की पहचान की गई है। ऐसे में मामले की आगे की जांच की जा रही है।

