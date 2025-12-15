ट्रैक्टर ने बाइक को उड़ाया, दोपहिया वाहन पर सवार 3 युवकों की मौत और एक घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 10:58 IST2025-12-15T10:58:11+5:302025-12-15T10:58:59+5:30

Kaushambi: जितेंद्र रविदास (22) अपने साथी अनिल (21), धर्मशील (20) और श्रीचंद (22) के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

Kaushambi Tractor mows down bike 3 youths riding two-wheeler killed and one injured up police | ट्रैक्टर ने बाइक को उड़ाया, दोपहिया वाहन पर सवार 3 युवकों की मौत और एक घायल

सांकेतिक फोटो

Highlightsमोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए।चिकित्सकों ने जितेंद्र, अनिल और धर्मशील को मृत घोषित कर दिया।उपचार के बाद प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया।

Kaushambi: कौशांबी जिले में एक ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार घटना रविवार रात पश्चिम शरीरा थाना के गांव बरैसा के पास उस वक्त की है जब इसी गांव के निवासी जितेंद्र रविदास (22) अपने साथी अनिल (21), धर्मशील (20) और श्रीचंद (22) के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

पुलिस क्षेत्राधिकारी कौशांबी जनेश्वर प्रसाद पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वह संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जितेंद्र, अनिल और धर्मशील को मृत घोषित कर दिया।

पांडे ने बताया कि गंभीर रूप से घायल श्रीचंद को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर और दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 

Web Title: Kaushambi Tractor mows down bike 3 youths riding two-wheeler killed and one injured up police

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshup policeक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचार