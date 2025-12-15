ट्रैक्टर ने बाइक को उड़ाया, दोपहिया वाहन पर सवार 3 युवकों की मौत और एक घायल

Highlights मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने जितेंद्र, अनिल और धर्मशील को मृत घोषित कर दिया। उपचार के बाद प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया।

Kaushambi: कौशांबी जिले में एक ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार घटना रविवार रात पश्चिम शरीरा थाना के गांव बरैसा के पास उस वक्त की है जब इसी गांव के निवासी जितेंद्र रविदास (22) अपने साथी अनिल (21), धर्मशील (20) और श्रीचंद (22) के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

पुलिस क्षेत्राधिकारी कौशांबी जनेश्वर प्रसाद पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वह संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जितेंद्र, अनिल और धर्मशील को मृत घोषित कर दिया।

पांडे ने बताया कि गंभीर रूप से घायल श्रीचंद को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर और दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Web Title: Kaushambi Tractor mows down bike 3 youths riding two-wheeler killed and one injured up police