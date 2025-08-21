प्रेमिका से मंदिर में की शादी, प्रेम विवाह से नाराज थे ससुराल वाले, प्रेमी अंकुल को बहला-फुसलाकर सुनसान मकान में ले जाकर काट डाला

Kaushambi: स्थानीय निवासियों के अनुसार अंकुल नामक युवक ने कुछ समय पहले रक्तखान गांव की ही एक लड़की से मंदिर में शादी की थी

Highlightsलड़की का परिवार इस रिश्ते से नाराज था।कौशांबी के जिला अस्पताल ले जाया गया।डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Kaushambi: कौशांबी जिले में कथित तौर पर प्रेम प्रसंग की वजह से 20 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात चायल क्षेत्र के रक्तखान गांव में हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार अंकुल नामक युवक ने कुछ समय पहले रक्तखान गांव की ही एक लड़की से मंदिर में शादी की थी।

हालांकि लड़की का परिवार इस रिश्ते से नाराज था। चायल के उप जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा, "मंगलवार रात करीब 11 बजे, कुछ लोग अंकुल को बहला-फुसलाकर एक सुनसान मकान में ले गए और उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कौशांबी के जिला अस्पताल ले जाया गया।

जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।" पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंह ने बताया कि मुंबई में काम करने वाले अंकुल के माता-पिता गांव लौट रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उनके पहुंचने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है।’’ 

