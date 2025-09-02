राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराया?, मस्जिद इमाम इम्तियाज अहमद के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान मामला दर्ज

Highlights राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समांतर इस्लामी झंडा उससे ऊंचाई में अधिक लगाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। मामले की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

Kaushambi: कौशांबी जिला पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चायल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह घटना 31 अगस्त को संदीपन घाट थाना क्षेत्र की है।

उन्होंने बताया कि मूरतगंज चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक अजीत सिंह ने क्षेत्र में गश्त के दौरान देखा कि कस्बे में एक मीनारा मस्जिद के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समांतर इस्लामी झंडा उससे ऊंचाई में अधिक लगाया गया था। सिंह ने बताया कि इससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके से इस्लामी झंडे को हटवा दिया गया है और चौकी प्रभारी की तहरीर पर संदीपन घाट थाने में मस्जिद के इमाम इम्तियाज अहमद के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

Web Title: Kaushambi Islamic flag hoisted higher than national flag Case filed against mosque Imam Imtiaz Ahmed under insult to national pride