Video: रील्स बनाने के लिए युवक ने बेरहमी से नोचे मोर के पंख, पंक्षी की हुई मौत, पुलिस ने लिया ये एक्शन

By आजाद खान | Published: May 22, 2023 11:09 AM

इस घटना पर बोलते हुए प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) गौरव शर्मा ने कहा है कि "वायरल वीडियो में दिख रही बाइक के नंबर के आधार पर युवक की पहचान की गई है। यह जिले के रीठी थाना क्षेत्र का है।" डीएफओ ने आगे बताया कि 'जब पुलिस टीम उसके घर पर पहुंची तो युवक वहां नहीं था, हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे।'

