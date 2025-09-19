हेल्पलाइन सेवा 112 पर फोन कर कहा साहब मेरी पत्नी लापता है?, सख्ती से पूछने पर कहा-साड़ी से गला घोंटकर मार डाला और शव के खेत में फेंका

Highlights पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 112 पर फोन करके अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कंचन का शव बरामद करके करके सोनू को गिरफ्तार कर लिया।

Kasganj: कासगंज जिले के सहावर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की कथित तौर पर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। बृहस्पतिवार को उसने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सहावर थाना क्षेत्र के नगला भम्मा गांव में सोनू उर्फ गया प्रसाद ने बुधवार को कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी 28 वर्षीय पत्नी कंचन की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वारदात के बाद उसने पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 112 पर फोन करके अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दी।

उन्होंने बताया कि हालांकि आज दोपहर वह खुद थाने पहुंचा और साड़ी से अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने और शव को पास के एक खेत में फेंकने की बात कुबूल की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कंचन का शव बरामद करके करके सोनू को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि सोनू शराब का आदी था और इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

