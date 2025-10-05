तेज दर्द के बाद अस्पताल, रिपोर्ट देख परिवार हैरान, डर के मारे चुप रही पीड़िता, 13 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न, गर्भवती करने के आरोप में कर्नाटक से 43 वर्षीय पिता अरेस्ट

Highlights पुलिस के अस्पताल पहुंचने तक आरोपी भाग चुका था। महीने पहले उसके पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Kasargod:केरल के कासरगोड़ में 13 साल की नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न कर उसे गर्भवती करने के आरोप में पुलिस ने कर्नाटक से एक 43 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्नाटक के कोडागु का रहने वाला है और कई वर्षों से अपने परिवार के साथ जिले के कन्हानगढ़ इलाके में रह रहा था। उन्होंने बताया कि यह मामला तब प्रकाश में आया, जब लड़की को पीठ में तेज दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पाया कि वह गर्भवती है और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी।

पुलिस के अस्पताल पहुंचने तक आरोपी भाग चुका था। पुलिस के मुताबिक, बाद में लड़की ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन वह डर के मारे चुप रही। होसदुर्ग पुलिस थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी कई दिनों से फरार था। पुलिस ने स्थानीय लोगों को उसकी मौजूदगी की सूचना देने के लिए सतर्क किया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को वह व्यक्ति विदेश भागने की फिराक में दस्तावेज़ और पासपोर्ट लेने घर लौटा था, लेकिन एक गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Web Title: Kasargod hospital pain family shocked report victim remained silent fear 43-year-old father arrested Karnataka sexually assaulting 13-year-old minor daughter pregnant