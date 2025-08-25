20 वर्षीय विवाहित महिला की प्रेमी ने बेरहमी से हत्या की, मुंह में रासायनिक पाउडर ठूंसकर आग लगाई

Highlights चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था। फर्श पर खून ही खून दिखा। मौत मोबाइल फोन में विस्फोट के कारण हुई है।

मैसूर:कर्नाटक में एक व्यक्ति ने विवाहित महिला के मुंह में कथित तौर पर कुछ रसायनिक पदार्थ ठूंसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपी के साथ उस महिला के विवाहेत्तर संबंध थे। पुलिस ने बताया कि शनिवार को जिले के सालिगराम तालुक के भेर्या गांव में एक लॉज में यह घटना हुई, जहां रसायन के सेवन से महिला की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी सिद्धाराजू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए महिला की मौत का कारण मोबाइल विस्फोट बताने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, हुनसूर तालुक के गेरासनहल्ली गांव निवासी पीड़िता दर्शिता का विवाह केरल के एक व्यक्ति से हुआ था और महिला के सिद्धाराजू के साथ विवाहेत्तर संबंध थे।

लॉज में ठहरने के दौरान महिला और सिद्धाराजू के बीच बहस हुई, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला की हत्या करने के बाद वह चिल्लाया कि मोबाइल फ़ोन फट गया है। हालांकि, कर्मचारियों के वहां आने पर कमरे में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं फटा था।

आरोपी से कथित तौर पर फटे मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछे जाने पर उसने दावा किया कि उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने मोबाइल फोन ढूंढा, जो नहीं मिला और संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बताया कि जांच के आधार पर आरोपी सिद्धाराजू को अपराध स्वीकार करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

मैसूरु के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विष्णुवर्धन एन. के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘पीड़िता की शादी केरल में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन महिला के आरोपी के साथ विवाहेत्तर संबंध थे। हम इस हत्या के कारण की जांच कर रहे हैं।

आरोपी ने महिला को मारने के लिए एक रासायनिक पाउडर के मिश्रण का इस्तेमाल किया, जिसकी प्रकृति का पता लगाने के लिए एफएसएल (फोरेंसिक विशेषज्ञ) टीम द्वारा जांच की जा रही है।’’ पुलिस ने बताया कि इस संबंध में सालिगराम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

