मानव तस्करी का सरगना 'सैंट्रो' रवि को मैसुरु लाया गया, पत्नी ने कहा- 2019 में नशीला पदार्थ दिया, दुष्कर्म किया और शादी के लिए मजबूर किया, जानें पूरा मामला

मैसुरुः पुलिस ने कहा कि मानव तस्करी का सरगना होने के आरोपी के. एस. मंजूनाथ उर्फ 'सैंट्रो' रवि को मैसुरु लाया गया है और प्रक्रियाएं पूरी करने एवं प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उसे कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने बताया कि 51 वर्षीय 'सैंट्रो' रवि को उसकी पत्नी द्वारा मैसुरु में दायर एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। रवि की पत्नी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे 2019 में नशीला पदार्थ दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और शादी के लिए मजबूर किया गया।

KS Manjunath,alias #santroravi (alleged Power Broker) arrested in #Ahmedabad by #Mysuru#Police in connection with case filed by his wife alleging he drugged,raped & forced her to marry in 2019.Later he framed her in a dacoity case & got her arrested.@alokkumar6994@DgpKarnatakapic.twitter.com/VInj4nW627 — Yasir Mushtaq (@path2shah) January 13, 2023

मैसूर के पुलिस आयुक्त रमेश भनोट ने कहा, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उसे कल पकड़ लिया था, हम उसे लेकर आज सुबह यहां पहुंचे। हमने उसकी चिकित्सकीय जांच कराई है, अब प्रक्रिया और शुरुआती पूछताछ जारी है।’’ उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

K S Manjunath alias 'Santro' Ravi', accused of being the kingpin in human-trafficking and having links with politicians, has been brought to #Mysuru and after completing procedures and preliminary inquiry, he will be produced before the court, police saidhttps://t.co/bgFvR81blf — Hindustan Times (@htTweets) January 14, 2023

भनोट ने कहा, ‘‘यात्रा के समय को छोड़कर, हमें उसे 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, हम उसे पेश करेंगे।’’ पिछले कुछ हफ्तों में रवि के खिलाफ आरोपों और मामलों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।

Rowdy sheeter Santro Ravi arrested by #Bengaluru cops in #Ahmedabad Is being brought to the city tonight. Opposition had been mounting pressure on govt over his alleged association with Home minister and other BJP leaders #Karnatakapic.twitter.com/T46LSOI7IN — Imran Khan (@KeypadGuerilla) January 13, 2023

विपक्षी दलों ने तस्वीरें जारी की हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं पर उसके साथ मेलजोल रखने का आरोप लगाया है। साथ ही, 'सैंट्रो' रवि की ऑडियो-क्लिप भी वायरल हो रही हैं जिसमें वह सरकार और पुलिस अधिकारियों से अपनी निकटता होने का दावा करता सुना जा सकता है।

Complainant against ‘Santro’ Ravi: ‘In shock after learning how many women he has cheated’#SantroRavi#Karnatakapic.twitter.com/TTx7NhKG0w — TheNewsMinute (@thenewsminute) January 8, 2023

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जांच का आदेश दिया है और कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं के भी उसके साथ संबंध थे। पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि आने वाले दिनों में आरोपी से संबंधित राजनीतिक सहित अन्य सभी मामलों को देखा जाएगा।

