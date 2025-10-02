Karnataka News: पति ने दिखाया पोर्न वीडियो, जबरन बनाने चाहे संबंध; गुस्से में पत्नी ने की बेरहमी से हत्या
By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2025 15:14 IST2025-10-02T15:13:27+5:302025-10-02T15:14:32+5:30
Karnataka News: कोप्पल के मुनिराबाद से घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि उसने कथित तौर पर फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। घटना शनिवार देर रात की है जब रमेश (51) ने नशे में अपनी पत्नी महादेवी पर दबाव डाला और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।
Karnataka News: कर्नाटक के कोप्पल जिले के मुनिराबाद से घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि उसने कथित तौर पर मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए परेशान किया था। घटना शनिवार देर रात की है जब आरोपी महादेवी का उसके पति रमेश (51) से सामना हुआ, जो नशे की हालत में घर लौटा था। पुलिस के अनुसार, रमेश ने कथित तौर पर उस पर वीडियो में दिखाए गए कृत्य करने के लिए दबाव डाला, जिससे दंपति के बीच बहस हुई।
जैसे ही झगड़ा बढ़ा, महादेवी कथित तौर पर अपमान और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने रमेश के सिर पर मूसल से वार कर दिया। वह वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद, महादेवी मुनिराबाद पुलिस स्टेशन गई और आत्मसमर्पण कर दिया। अपने बयान में, उसने कहा कि उसने अपने पति के हाथों लगातार यौन उत्पीड़न और आर्थिक तंगी झेली थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जाँच शुरू कर दी है।
दिल्ली में पत्नी ने किया पति का मर्डर
एक अन्य खबर में, दिल्ली के निहाल विहार इलाके में रविवार शाम एक 29 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। हालाँकि, इस मामले को और भी अजीब बनाने वाली बात उसके इस कदम के पीछे की स्पष्ट वजहें हैं - यौन असंतोष और अपने पति के चचेरे भाई के साथ संबंध। आरोपी फरज़ाना खान ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने अपने पति मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान की हत्या इसलिए की क्योंकि वह अपने रिश्ते से खुश नहीं थी।
उसने कहा कि उसका पति उसे यौन संतुष्टि नहीं दे पाता था और उसका अपने चचेरे भाई के साथ संबंध था। उसने यह भी बताया कि ऑनलाइन जुए की वजह से उसका पति भारी कर्ज में डूबा हुआ था।