करावल नगरः प्रदीप कश्यप ने सुबह 7.15 बजे 28 वर्षीय पत्नी, 7 और 5 साल की दो बेटियों को मार डाला, रक्षाबंधन के दिन क्यों दिया अंजाम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 21:34 IST2025-08-09T21:34:03+5:302025-08-09T21:34:40+5:30
Karawal Nagar: टीम मौके पर पहुंची और 28 वर्षीय महिला और उसकी लगभग सात और पांच साल की दो बेटियों को कमरे में मृत पाया।
नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में 29 वर्षीय एक व्यक्ति ने शनिवार को अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की कथित तौर पर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस ने दी। करावल नगर पुलिस थाने को घटना की सूचना सुबह 7.15 बजे मिली। एक अधिकारी ने बताया, "एक टीम मौके पर पहुंची और 28 वर्षीय महिला और उसकी लगभग सात और पांच साल की दो बेटियों को कमरे में मृत पाया।’’
पुलिस ने महिला के पति प्रदीप कश्यप को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का एक मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया, ‘‘आरोपी को मुकुंद विहार से गिरफ्तार कर लिया गया।’’ पुलिस के अनुसार, कश्यप ने हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया है और जांचकर्ताओं को बताया है कि दोनों (पति-पत्नी) के बीच अक्सर झगड़ा होता था।
पुलिस परिवार की पृष्ठभूमि और उनके झगड़ों की प्रकृति को समझने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी बात कर रही है। अधिकारी ने कहा, ‘‘हम आरोपी के दावों की पुष्टि कर रहे हैं और सटीक मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।’’