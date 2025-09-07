40 रुपये दो, शराब पीने के लिए, 80 वर्षीय मां ने मना किया तो कमरे से बाहर खींचा और सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार कर पुत्र ने मार डाला

Highlights बचने के लिये राजेश्वरी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। राजाराम ने दरवाजा तोड़कर अपनी मां को कमरे से बाहर खींच लिया। राजेश्वरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Kanpur:उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सेन पश्चिमपारा क्षेत्र में शराब खरीदने के लिये 40 रुपये देने से इनकार करने पर एक व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग मां की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पनकी क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त शिखर ने रविवार को बताया कि सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र के कसिगवां गांव में शनिवार को राजाराम नामक एक व्यक्ति ने शराब खरीदने के लिये अपनी मां राजेश्वरी (80) से 40 रुपये मांगे थे। इनकार करने पर राजाराम ने अपनी मां पर ईंट से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि बचने के लिये राजेश्वरी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया लेकिन राजाराम ने दरवाजा तोड़कर अपनी मां को कमरे से बाहर खींच लिया और सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार किये जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पड़ोसियों ने राजाराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजेश्वरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Web Title: Kanpur When 80-year-old mother refused give 40 rupees drink alcohol son dragged her out room killed hitting repeatedly head brick