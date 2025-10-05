'गोली मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा': बीजेपी नेता द्वारा कानपुर में रामलीला कार्यक्रम के दौरान पिस्तौल लहराने का आरोप | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: October 5, 2025 13:53 IST2025-10-05T13:53:34+5:302025-10-05T13:53:34+5:30
आरोपी कानपुर का एक भाजपा नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने कथित तौर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक आधिकारिक बयान जारी किया है।
कानपुर: कानपुर में एक रामलीला मेले की शाम उस समय तनावपूर्ण हो गई जब अमितेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नर्तकियों पर पैसे बरसाने से रोके जाने पर पिस्तौल लहराते और आयोजकों में से एक को धमकाते हुए कैमरे में कैद हो गया। आरोपी कानपुर का एक भाजपा नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने कथित तौर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक आधिकारिक बयान जारी किया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना मंगलवार देर रात की है जब शुक्ला, कथित तौर पर खुद को एक राजनीतिक नेता बताकर, मेले में पहुँचा और मंच पर कलाकारों पर पैसे फेंकने लगा। जब आयोजकों ने विरोध किया, तो वह कथित तौर पर गुस्से में आ गया, अपनी पिस्तौल निकाल ली और धमकी दी, "मैं अभी तुम्हें गोली मार दूँगा। कोई तुम्हें बचा भी नहीं सकता।"
इस झगड़े का वीडियो किसी प्रत्यक्षदर्शी ने बना लिया और यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया और आरोप लगाया गया कि आरोपी भाजपा से जुड़ा है। हालाँकि, कानपुर पुलिस ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर पुष्टि की है कि अभी तक कोई राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है।
"चट से गोली मार दूंगा"— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) October 5, 2025
BJP नेता ने पिस्टल निकाली और ये डायलॉग बोला.
यूपी के कानपुर में BJP नेता जी रामलीला के मेले में पहुंचे. यहां डांस का प्रोग्राम था. नेता जी लड़कियों पर पैसा लुटाने लगे.
जब BJP नेता जी को ऐसा करने से मना किया गया तो वो भड़क गए और पिस्टल निकाल ली. pic.twitter.com/wOr3VAALww
वीडियो का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम, श्री कपिल देव सिंह ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पिस्टल से धमकाते युवक की पहचान अमतेश शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अवैध असलहे सहित हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत किया है। अभी तक किसी राजनीतिक संबंध के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पिस्टल के स्रोत सहित अन्य तथ्यों की जांच जारी है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पिस्टल से धमकाते युवक की पहचान अमतेश शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अवैध असलहे सहित हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत किया है। अभी तक किसी राजनीतिक संबंध के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पिस्टल के स्रोत सहित अन्य तथ्यों की जांच जारी है।— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) October 4, 2025
बाइट- अपर… pic.twitter.com/9y7XR4SBbJ
अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत, विशेष रूप से अवैध बंदूक रखने और सार्वजनिक अशांति फैलाने के मामलों में, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।