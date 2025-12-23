38 वर्षीय बेटा, 60 वर्षीय मां फंदे से लटके, 5 और 2 साल के 2 छोटे बच्चे फर्श पर मिले, एक परिवार के 4 सदस्य घर पर मृत मिले
Kannur: उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में एक परिवार के चार सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 38 वर्षीय व्यक्ति, उसकी 60 वर्षीय मां और उसके पांच एवं दो साल के दो बच्चों के शव सोमवार को रामंथली स्थित उनके घर में मिले। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति और उसकी मां फंदे से लटके पाए गए, जबकि छोटे बच्चे फर्श पर मिले। पय्यानूर पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।