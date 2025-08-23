विवेक अंकल ने पापा को चाकू से मार डाला, बेटे ने मां को किया फोन, गले, पेट पर गोदा
By मुकेश मिश्रा | Updated: August 23, 2025 15:34 IST2025-08-23T15:32:34+5:302025-08-23T15:34:56+5:30
Kanadaiya murder:
इंदौरः कनाड़िया थाना क्षेत्र में आज सुबह एक और खौफनाक वारदात हो गई। जहां एक युवक ने अपने ही पूर्व बिजनेस पार्टनर को बेरहमी से चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात और भी भयावह इसलिए हो गई क्योंकि हमला पीड़ित के मासूम बेटे के सामने किया गया। मासूम ने आंखों से अपने पिता को तड़पते देखा और तुरंत मां को फोन कर सबकुछ बताया। परिजनों के मुताबिक मृतक का नाम चिराग पिता देवेंद्र जैन (37) है, जो बिचौली मर्दाना स्थित विला नाइट सी-1 में पत्नी और बेटे के साथ रहता था। सुबह करीब सात बजे चिराग घर में बेटे के साथ मौजूद था, तभी करीब 7 बजे उसका पूर्व पार्टनर विवेक जैन वहां आ धमका। दोनों के बीच पुरानी व्यावसायिक रंजिश चल रही थी। देखते ही देखते विवेक ने चिराग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया।
गले, पेट और शरीर के कई हिस्सों पर किए गए हमले से चिराग खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमले के दौरान चिराग की पत्नी घर के पास वर्कआउट के लिए गई हुई थी। अचानक बेटे का कॉल आया कि विवेक अंकल ने पापा को चाकू मार दिया। यह सुनकर पत्नी तुरंत घर लौटी और पति को लहूलुहान हालत में देख परिजनों को सूचना दी गई और चिराग को एमवाय अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एडीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक मृतक और आरोपी 8 साल से साथ में काम कर रहे थे, जिनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। घटना के समय विवेक जैन निवासी रामावतार नगर तिलक नगर सुबह चिराग के घर पहुंचा और घरेलु चाकू से उस पर हमला कर मौके से फरार हो गया है।
उसकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजन दीपक जैन के अनुसार चिराग एग्रीकल्चर इंक्यूमेंट का कारोबार करता था और कुछ साल पहले विवेक जैन के साथ पार्टनरशिप में भी रहा। दोनों के बीच कारोबारी मतभेद के चलते संबंध बिगड़ गए और वे अलग हो गए थे। संभवतः इसी रंजिश को लेकर विवेक ने चिराग की हत्या की।