मित्र से झगड़ा और रात 3 बजे सड़क पर टहल रही थी 22 वर्षीय आदिवासी युवती, बाइक से 3 लोग आएं और जबरन बैठाकर ले गए और किया सामूहिक दुष्कर्म

कबीरधामःछत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक आदिवासी युवती से तीन लोगों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 22 वर्षीय युवती की शिकायत के अनुसार, जब वह अपने मित्र से झगड़े के बाद मंगलवार-बुधवार रात लगभग तीन बजे सड़क पर टहल रही थी और उसका मित्र भी वहां मौजूद था तब कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए।

बाद में उन्होंने उससे कथित तौर पर बलात्कार किया। सिंह ने बताया कि बाद में युवती पुलिस थाने पहुंची और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक ने मामले के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी और कहा कि आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। घटना के बाद आदिवासी समुदाय के लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

