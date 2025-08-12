Jharkhand: छोटी बहन के सामने बड़ी बहन से रेप, खुद को पुलिस बताकर की घिनौनी हरकत; 2 गिरफ्तार
Jharkhand Rape: महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है
Jharkhand Rape: झारखंड के पलामू जिले में 22 वर्षीय एक युवती के साथ उसकी छोटी बहन के सामने दो लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पलामू की पुलिस अधीक्षक (एसपी) रीष्मा रमेशन ने बताया कि युवती ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह और उसकी बहन आजीविका की तलाश में पंजाब जाने के लिए डाल्टनगंज स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं और दो व्यक्ति, जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया।
एसपी ने कहा, "दोनों बहनों को चैनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां दोनों व्यक्तियों ने बड़ी बहन के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।"
रमेशन ने बताया, "अपराध के बाद, जब दोनों व्यक्ति उन्हें मोटरसाइकिल पर डाल्टनगंज स्टेशन ले जा रहे थे, तो छोटी बहन दोपहिया वाहन से कूद गई और शोर मचाया। इसके बाद वहां एकत्र हुए स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।"
एसपी ने बताया कि शिकायतकर्ता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।