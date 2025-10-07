बहू और पत्नी में झगड़ा, घर से निकालना चाहते थे ससुर, 50 वर्षीय दादा सरमन ने 8 वर्षीय पोते मुकेश का गला घोंटकर मारा और डर से शव को घास में छिपाया
Jhansi:उत्तर प्रदेश के झांसी में पैसे चुराने के आरोप में अपने आठ वर्षीय पोते की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सरमन (50) अपनी पुत्रवधू चंद्रमुखी को घर से बाहर निकालना चाहता था क्योंकि वह अक्सर उसकी पत्नी शांति देवी से झगड़ा करती थी।
स्थानीय लहचूरा थाने के प्रभारी सरिता मिश्रा ने बताया कि चार अक्टूबर की शाम को चकरा गांव के निवासी राजेंद्र ने पुलिस को सूचना दी कि उसका आठ वर्षीय बेटा मुकेश दोपहर एक बजे से लापता है। मिश्रा ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके तलाशी अभियान शुरू किया गया।
उन्होंने कहा कि बाद में उसी रात, मुकेश का शव उसके घर के अंदर घास के ढेर से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई है। मिश्रा ने कहा कि जांच के दौरान बच्चे के दादा पर शक गया। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान दादा ने लड़के की हत्या की बात कबूल की।
सरमन ने पुलिस को बताया कि वह मुकेश को डांट रहा था और गुस्से में आकर उसने उसका गला घोंट दिया और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए शव को घास में छिपा दिया। पुलिस ने बताया कि सरमन को गिरफ्तार कर लिया गया है।