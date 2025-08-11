रक्षाबंधन मनाया और दवा दिलाने के बहाने ले जाकर 18 वर्षीय बहन कुमारी सहोदर को मारा और 3 दिन बाद प्रेमी विशाल की हत्या की?, झूठी शान की खातिर भाई अरविंद ने खेली खून की होली!

Highlights बहन को भी दवा दिलाने के बहाने ले जाकर हत्या कर दी। टीम ने जाकर घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की। तीन दिन पूर्व कर दी गई थी, शव गुढा गांव में फेंका गया था।

झांसीः झांसी जिले के गरौठा क्षेत्र में झूठी शान की खातिर हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके बड़े भाई ने तीन दिन के अंतराल में अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने रविवार देर रात आरोपी अरविंद और उसके साथी प्रकाश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों के अनुसार आरोपी ने तीन दिन पूर्व बहन के प्रेमी को अपने साथी की मदद से नौकरी दिलाने के बहाने ले जाकर मार डाला था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसके बाद शनिवार को रक्षाबंधन मनाने के बाद अपनी बहन को भी दवा दिलाने के बहाने ले जाकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस द्वारा घटना के संबंध में देर रात जारी एक बयान में बताया गया कि आज सुबह गरौठा के चंद्रपुरा गांव स्थित सुनसान इलाके में दादा महाराज चबूतरे के पास 18 वर्षीय कुमारी सहोदर उर्फ पुत्ती का शव बरामद हुआ था। बयान में कहा गया है कि उसके सिर के बाल काट दिये गये थे।

सनसनीखेज ढंग से हुई इस हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं फॉरेंसिक टीम ने जाकर घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की। बयान के अनुसार इसी दौरान यह बात प्रकाश में आई कि मृतक के कथित प्रेमी विशाल की हत्या भी तीन दिन पूर्व कर दी गई थी, उसका शव गुढा गांव में फेंका गया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुमारी और विशाल करीब चार महीने पहले घर छोड़कर चले गये थे, जिन्हें गरौठा पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आपस में समझौता हो जाने से मामला बंद कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार मगर पिछले कुछ समय से एक बार फिर दोनों ने मिलना शुरू कर दिया था।

सूत्रों के अनुसार इसी बात से कुमारी का भाई अरविंद नाराज था। सूत्रों के अनुसार वह कुछ दिन पूर्व ही पुणे से अपने गांव वापस आया था और उसने अपने एक साथी प्रकाश प्रजापति के साथ मिलकर दोनों की हत्या करने की योजना बनायी थी। पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक योजना के तहत सात अगस्त की सुबह नौकरी दिलाने के बहाने से ले जाकर विशाल की हत्या करके शव थाना लहचूरा क्षेत्र के गुढा गांव में फेंक दिया था। बयान के अनुसार इस संबंध में विशाल के पिता हल्केराम द्वारा अरविंद और प्रकाश प्रजापति के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया गया।

बयान के अनुसार मामले की जांच के दौरान ही अरविंद ने शनिवार को अपनी छोटी बहन बहन कुमारी के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उसे दवा दिलाने के बहाने ले जाकर अपने साथी प्रकाश प्रजापति की मदद से गंजा करने के बाद मार डाला और शव को ले जाकर गांव के बाहर स्थित सुनसान जगह में फेंक दिया। बयान के अनुसार पूरे दिन चली खोजबीन के बाद पुलिस ने आज देर शाम आरोपी अरविंद और उसके साथी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है।

