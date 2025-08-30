चालक ने ढलान पर वाहन से नियंत्रण खोया, रेत से लदे ट्रक घर पर पलटा, पति देसिंह मेड़ा, पत्नी रमीला और बेटी आरोही की मौत

झाबुआः अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान देसिंह मेड़ा (35), उनकी पत्नी रमीला (27) और उनकी बेटी आरोही (7) के रूप में हुई है।

Highlightsजिस समय ट्रक उनके घर पर पलटा, वे सभी सो रहे थे।ट्रक छोटा उदयपुर से रेत लेकर राजगढ़ जा रहा था। पुलिस बल मौके पर भेजा गया और ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की गई।

झाबुआः मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार तड़के रेत से लदे एक ट्रक के एक घर पर पलट जाने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कालीदेवी थाना प्रभारी प्रदीप वॉल्टर ने बताया कि यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर फतीपुरा गांव के पास चोरण माता घाट के समीप हुई। उन्होंने बताया कि चालक ने ढलान पर वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक एक घर पर पलट गया। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान देसिंह मेड़ा (35), उनकी पत्नी रमीला (27) और उनकी बेटी आरोही (7) के रूप में हुई है।

जिस समय ट्रक उनके घर पर पलटा, वे सभी सो रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रक छोटा उदयपुर से रेत लेकर राजगढ़ जा रहा था। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया और ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की गई।

