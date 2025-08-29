JC Bose University of Science and Technology: 20 दिन में दूसरी घटना, बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा वंशिका के बाद प्रथम वर्ष के छात्र दक्ष ने फांसी लगाई, जेब से सुसाइड नोट बरामद

Highlights दक्ष को फंदे से लटका देखा और विश्वविद्यालय प्रबंधन को सूचित किया। छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दक्ष की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

फरीदाबादः राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने परिसर में पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसी विश्वविद्यालय की बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा वंशिका (22) ने भी नौ अगस्त को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि मूल रूप से हिसार निवासी दक्ष (18) फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी लाइफ साइंस की पढ़ाई कर रहा था।

उसने बताया कि बृहस्पतिवार को अपराह्न करीब तीन बजे वह विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय विंग की छठी मंजिल पर गया और पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक वहां काम कर रहे श्रमिकों ने सबसे पहले दक्ष को फंदे से लटका देखा और विश्वविद्यालय प्रबंधन को सूचित किया।

उसने बताया कि दक्ष की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया, ‘‘एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें साफ लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। दक्ष पिछले एक हफ्ते से कक्षा में नहीं आ रहा था,

लेकिन बृहस्पतिवार को वह परिसर में आया और अचानक उसने यह कदम उठा लिया।’’ उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस के मुताबिक दक्ष के पिता विनोद कुमार को घटना की जानकारी दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

Web Title: JC Bose University of Science and Technology Second incident 20 days after B Tech final year student Vanshika first year student Daksh committed suicide suicide note