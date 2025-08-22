पिता की मृत्यु के बाद से अवसादग्रस्त में था मणिपाल मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र दिब्यांशु पांडे, छात्रावास के कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर किया आत्महत्या
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2025 21:01 IST2025-08-22T21:01:10+5:302025-08-22T21:01:54+5:30
सिदगोड़ा थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी मेडिकल छात्र की शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई।
जमशेदपुरः झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक मेडिकल छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि मणिपाल मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र दिब्यांशु पांडे ने बृहस्पतिवार को सिदगोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के बारीडीह इलाके में स्थित छात्रावास में कथित तौर पर जहर खा लिया और उसे टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिदगोड़ा थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी मेडिकल छात्र की शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई।
उन्होंने कहा, ‘‘छात्र के परिवार के सदस्यों के अनुसार, वह कुछ समय पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद से अवसादग्रस्त था। उसका इलाज चल रहा था।’’ अधिकारी ने कॉलेज अधिकारियों के हवाले से बताया कि पांडे का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक था और उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, जबकि वह अवसाद की दवाइयां ले रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच जारी है और एमजीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।