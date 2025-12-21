पत्नी के चरित्र पर शक, झगड़ा कर मायके गई, वापस लौटने का दबाव बनाने के लिए 9 साल की बेटी की गला घोंटकर पति ने मार डाला
December 21, 2025
जयपुरः राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने पत्नी से विवाद के बाद नौ साल की बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के लिए पिता को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 दिसंबर को प्रतापगढ़ थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि चौथी कक्षा की एक छात्रा का शव गांव के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था।
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर वापस लौटने का दबाव बनाने के लिए ही अपनी बेटी की हत्या की। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी हफ्ता भर पहले घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची का आरोपी पिता ने पीछा किया और उसे झाड़ियों में जास लेकर उसका गला घोंट दिया।
पुलिस के अनुसार घटना के बाद फरार हुए आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी ने पहले भी अपनी पत्नी पर हमला किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके मायके भी गया था लेकिन महिला के परिवार ने मना कर दिया।