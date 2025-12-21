पत्नी के चरित्र पर शक, झगड़ा कर मायके गई, वापस लौटने का दबाव बनाने के लिए 9 साल की बेटी की गला घोंटकर पति ने मार डाला

Highlights पुलिस ने बताया कि चौथी कक्षा की एक छात्रा का शव गांव के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी हफ्ता भर पहले घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी।

जयपुरः राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने पत्नी से विवाद के बाद नौ साल की बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के लिए पिता को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 दिसंबर को प्रतापगढ़ थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि चौथी कक्षा की एक छात्रा का शव गांव के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था।

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर वापस लौटने का दबाव बनाने के लिए ही अपनी बेटी की हत्या की। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी हफ्ता भर पहले घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची का आरोपी पिता ने पीछा किया और उसे झाड़ियों में जास लेकर उसका गला घोंट दिया।

पुलिस के अनुसार घटना के बाद फरार हुए आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी ने पहले भी अपनी पत्नी पर हमला किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके मायके भी गया था लेकिन महिला के परिवार ने मना कर दिया।

