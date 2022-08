जबलपुरः निजी अस्पताल में भीषण आग, 8 की मौत और 9 घायल, 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा, देखें वीडियो

Highlights आग में फंसे मरीजों को निकालने का अभियान जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमोर नाका के पास न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में आग लग गयी।

जबलपुरः मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में सोमवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। 9 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आग में फंसे मरीजों को निकालने का अभियान जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

जबलपुर के जिलाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी. ने घटनास्थल पर मीडिया को बताया कि इस आग में 8 लोगों की मौत हुई है और नौ लोग झुलस गये। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि यह आग गोहलपुर थाना क्षेत्र में दमोह नाका के पास न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में लगी। प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी।

जबलपुर के सीएसपी अखिलेश गौर ने तहा कि इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह भीषण आग थी और हमारी टीमों ने अस्पताल के अंदर फंसे सभी लोगों को बचाया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह हो सकती है।

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan announces ex-gratia of Rs 5 lakhs each for the next of kin of 4 people who lost their lives in the fire incident at Jabalpur Hospital