इंदौर हादसा: बस ने पहले ऑटो-रिक्शा को मारी टक्कर, फिर कार से टकराई, सड़क पर चल रहे राहगीरों को कुचला, 2 की मौत, कई घायल

इंदौरःशहर के व्यस्त बड़े गणपति क्षेत्र में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की एक बस बेकाबू होकर भीड़ और वाहनों पर चढ़ गई। देखते ही देखते सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि दो निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।

कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में विजय नगर की ओर से बड़े गणपति मार्ग की तरफ आ रही थी। अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया और पहले एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद सड़क किनारे खड़े एक कार से भी जा भिड़ी। इसके बाद बस ने सड़क पर चल रहे कुछ राहगीरों को कुचल डाला। हादसे के बाद लोगों में चीख-पुकार मच गई।

कब और कहाँ हुआ हादसा

यह हादसा बुधवार शाम करीब 7:30 बजे इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे के पास हुआ। यह इलाका हमेशा भीड़-भाड़ से भरा रहता है, ऐसे में अचानक बेकाबू बस से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

कितनी मौतें और कितने घायल

प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक युवक और एक युवती शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त तीन से चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है।

बस किसकी थी और कहाँ जा रही थी

यह बस मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में स्टूडेंट्स नहीं थे। आशंका जताई जा रही है कि बस एक डिपो से यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर जा रही थी।

ड्राइवर फरार

गंभीर बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाह ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना के बाद मल्हारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जेसीबी और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन हटाए गए और ट्रैफिक को सुचारु किया गया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा हादसा था या लापरवाह ड्राइविंग की लापरवाही।

लोगों का आक्रोश

स्थानीय लोगों ने इस घटना को गम्भीर लापरवाही बताया और कॉलेज बसों पर सख्त नियमन की मांग की। लोगों का कहना है कि अक्सर कॉलेज बसें तेज रफ्तार और गलत तरीके से चलती दिखाई देती हैं

