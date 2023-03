इंदौरः रामनवमी हवन के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने से 25 लोग गिरे, 11 की मौत, हादसे के बाद भगदड़ मची

Highlights अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर बनी छत ढहने से हादसा हुआ। मरने वालों में छः महिलाएं और एक पुरुष है।

इंदौरः मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मंदिर में बृहस्पतिवार को रामनवमी के मौके पर आयोजित हवन के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने से कम से कम 25 लोग उसमें गिर गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अब तक 11 शव निकाले गए हैं। 10 महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। बावड़ी के पानी को निकाला जा रहा है।

शहर के पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर बनी छत ढहने से हादसा हुआ। हादसे के बाद वह भगदड़ मच गयी। पुलिस और जिला प्रशासन ने तत्काल बावड़ी में गिरे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 18 से अधिक लोगों को जीवित निकला गया है, जिनमे दो छोटी बच्चियां भी शामिल है।

घायलों को इलाज के लिए एप्पल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही सात शव बाहर निकले गए है। अभी भी बचाव कार्य चल रहा है। बावडी के अन्दर कीचड़होने की वजह से कुछ शव अभी भी अन्दर होने की बात कही जा रही है। मरने वालों में 10 महिलाएं और एक पुरुष है। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पायी है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

#UPDATE | Madhya Pradesh: Four people dead while 19 people have been rescued so far after a stepwell collapsed at Indore temple: Indore Police officials https://t.co/ZepjNnYL5J