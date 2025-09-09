भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानः अटेंडेंस 25 प्रतिशत, प्रायोगिक परीक्षा से बाहर, आईआईआईटी एमटेक प्रथम वर्ष छात्र विनय ने प्रोफेसर राजू पर किया चाकू से हमला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 9, 2025 15:38 IST2025-09-09T15:37:03+5:302025-09-09T15:38:21+5:30

Indian Institute of Information Technology: अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के कारण छात्र विनय की उपस्थिति केवल 25 प्रतिशत थी। यह घटना सोमवार को हुई।

Indian Institute of Information Technology Attendance 25% out practical exam IIIT MTech first year student Vinay attacks professor knife | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानः अटेंडेंस 25 प्रतिशत, प्रायोगिक परीक्षा से बाहर, आईआईआईटी एमटेक प्रथम वर्ष छात्र विनय ने प्रोफेसर राजू पर किया चाकू से हमला

सांकेतिक फोटो

Highlightsपरिवहन विभाग के एक प्रोफेसर पर चाकू से हमला कर दिया।विनय के पास से दो चाकू बरामद किए गए।प्रोफेसर राजू पर हमला किया था।

नुजिवीडूः नुजिवीडू स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के एम.टेक प्रथम वर्ष के एक छात्र ने प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति न मिलने पर परिसर में एक प्रोफेसर पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के कारण छात्र विनय की उपस्थिति केवल 25 प्रतिशत थी। यह घटना सोमवार को हुई।

पुलिस उपायुक्त केवीवीएनवी प्रसाद ने बताया, ‘‘आईआईआईटी नुजिवीडू के एम.टेक प्रथम वर्ष के एक छात्र ने प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने से मना करने पर परिसर के अंदर परिवहन विभाग के एक प्रोफेसर पर चाकू से हमला कर दिया।’’

उन्होंने बताया कि परिसर के छात्रावास में रहने वाले विनय के पास से दो चाकू बरामद किए गए, जिनमें से एक से उसने प्रोफेसर राजू पर हमला किया था। पुलिस ने बताया कि घायल प्रोफेसर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि विनय को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि छात्र को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 

Web Title: Indian Institute of Information Technology Attendance 25% out practical exam IIIT MTech first year student Vinay attacks professor knife

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiAndhra PradeshPoliceक्राइम न्यूज हिंदीआंध्र प्रदेश