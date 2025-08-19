बिहार के वैशाली जिले में एक युवक को ग्रामीणों ने शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया
By एस पी सिन्हा | Updated: August 19, 2025 20:05 IST2025-08-19T20:05:40+5:302025-08-19T20:05:47+5:30
पटना: बिहार में वैशाली जिले के चांदपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसका सिर मुंड़वा कर गांव में घुमाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि गांव के लोगों को शक था कि महिला का किसी युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है। उसी शक के आधार पर ग्रामीणों ने एक कमरे में महिला और युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गांव में जमकर हंगामा हुआ और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर उसका सिर मुंड़वा दिया और सार्वजनिक रूप से गांव में घुमाया।
इस दौरान कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही चांदपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस ने महिला के ससुर द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर युवक रंजन राय को जबरन घर में घुसने और छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
इस संबंध में महनार के एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि महिला के ससुर द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर आरोपी रंजन राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद कानून हाथ में लेने वाले ग्रामीणों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच तेज कर दी है। वीडियो में दिख रहे सभी लोगों की पहचान कर उन पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।