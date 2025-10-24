यूपी में एक आदमी ने अपनी बेटी का रेप करने पर अपने गे पार्टनर का काटा प्राइवेट पार्ट, फिर कर ली खुदकुशी
By रुस्तम राणा | Updated: October 24, 2025 17:43 IST2025-10-24T17:43:13+5:302025-10-24T17:43:13+5:30
पुलिस ने बताया कि यह अजीब घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में हुई।
देवरिया: जब एक व्यक्ति को पता चला कि उसके गे पार्टनर ने उसकी छह साल की बेटी का रेप किया है। गुस्से में आकर उसने अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए और कुछ घंटों बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि यह अजीब घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में हुई।
पुलिस के मुताबिक, एक लोकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने वाला 32 साल का आदमी अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। अलग होने के बाद उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और उसे अपने दोस्त, 35 साल के राम बाबू यादव के साथ शेयर किया।
पुलिस ने बताया कि समय के साथ दोनों आदमियों के बीच करीबी रिश्ता बन गया। इस हफ्ते की शुरुआत में एक आरोप लगा कि यादव ने उस आदमी की छह साल की बेटी का रेप किया है। कथित अपराध के समय लड़की अपने पिता से मिलने आई हुई थी।
कथित रेप के बारे में पता चलने के तुरंत बाद पीड़िता के पिता ने अपने पार्टनर यादव का सामना किया और दोनों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक, उसने अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए।
यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पहले देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और फिर आगे के इलाज के लिए गोरखपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वह अभी भी पुलिस की निगरानी में है।
शिकायत के आधार पर यादव के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान, यादव ने कथित तौर पर पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में डिटेल्स बताईं।
पुलिस ने बताया कि जब दोनों आदमियों के रिश्ते के बारे में पता चला, तो पिता को समाज में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह उन्हें अपने कमरे में मृत पाया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील कुमार सिंह ने कन्फर्म किया कि अधिकारियों ने शव बरामद कर लिया है और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस ने बताया कि शुरुआती सबूतों से पता चलता है कि मौत फांसी लगाने से हुई है। हालात और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि बच्ची को उसके नाना-नानी के घर भेज दिया गया है और उसे मेडिकल केयर और काउंसलिंग दी जा रही है।