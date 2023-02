देखें वीडियो: अलीगढ़ में कांवड़ियों को बीच रास्ते में बीयर बांटे जाने का दावा, पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ लिया ये एक्शन

Highlights सोशल मीडिया पर यूपी के अलीगढ़ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक को कथित तौर पर कांवड़ तीर्थयात्रियों को बीयर बांटते हुए देखा गया है। ऐसे में वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन भी लिया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर एक युवक द्वारा कांवड़ तीर्थयात्रियों को बीयर परोसते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि आरोपी कांवड़ तीर्थयात्रियों को बुला रहा है और बीयर की केन निकाल कर उन्हें दे रहा है।

ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद इसका वीडियो तेजी वायरल हो रहा है जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कांवड़ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को आरोपी योगेश कथित तौर पर बीयर परोस रहा है। उसे सड़क के एक किनारे पर कुछ बीयर के कैन के साथ देखा गया है जो हर आते जाते कांवड़ तीर्थयात्रियों को बीयर की कैन दे रहा है।

In UP's Aligarh, several videos of a man offering beer to Kanwariyas on the road has surfaced. An FIR under relevant sections of excise act has been registered. pic.twitter.com/KF2xQjeWfH