बिहार की राजधानी पटना में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पटना: बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी को लोढ़ा से मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ इलाके में घटी। दरअसल, शादी से इनकार किए जाने पर प्रेमिका ने शनिवार की देर रात प्रेमी की सिलवट के लोढ़े से सिर कूच-कूच कर मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही कंकड़बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुरारी कुमार के रूप में हुई है, जो मोकामा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की गौरीचक इलाके की रहने वाली है। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था। वहीं, मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कई दिनों से जमीन विवाद को लेकर दोनों में लगातार विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते अन्य लोगों की मिलीभगत से मुरारी की हत्या की गई है।

फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आरोप है कि आरोप है कि टीपीएस कॉलेज के पास रहने वाली पूजा कुमारी ने प्रेमी मुरारी कुमार के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। लेकिन मुरारी लगातार शादी से इनकार कर रहा था।

इसी बात से नाराज होकर पूजा ने गुस्से में आकर लोढ़ा से मुरारी के सिर पर वार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद पूजा ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर कंकड़बाग थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।

कंकड़बाद थानेदार ने बताया कि युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती टीपीएस कॉलेज के पास कमरा लेकर रहती थी। उसी जगह मुरारी उससे मिलने आया करता था। घटना से पहले दोनों प्रेमी जोडों में जमकर झगड़ा हुआ था, जिसका अंजाम मुरारी को अपनी जान गवा कर देनी पड़ी।

Web Title: In Patna, the capital of Bihar, the girlfriend killed her husband after he refused to marry her; police arrested her