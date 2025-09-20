बिहार के सुपौल जिले में 25 वर्षीय महिला नर्तकी के साथ तीन युवकों ने दिया सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम, महिला की हालत गंभीर
September 20, 2025
लक्ष्मीनिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित गांव में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम से लौट रही 25 वर्षीय महिला नर्तकी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है।
पटना: बिहार में सुपौल जिले के ललितग्राम ओपी थाना क्षेत्र दे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां लक्ष्मीनिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित गांव में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम से लौट रही 25 वर्षीय महिला नर्तकी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना के बाद महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं, सदर अस्पताल (सुपौल) के डॉ. ए. एस.पी. सिन्हा ने कहा कि पीड़ित महिला डांसर की स्थिति अभी स्थिर है। अस्पताल द्वारा आगे की प्रक्रिया जारी है।
पीड़िता ने होश में आने के बाद शनिवार को पुलिस को बताया कि गुरुवार की रात करीब 2 बजे चिन्टू नामक युवक बहाने से उसे मंच से बाहर ले गया। रास्ते में उसके दो साथी और आ गए। तीनों ने मिलकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और घंटों तक दरिंदगी की। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि की है। हालांकि, घटना स्थल प्रतापगंज और ललितग्राम थाना इलाके की सीमा पर होने के कारण मामला फिलहाल दो थानों की खींचतान में फंस गया है।
पुलिस अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी दस वर्ष पहले यूपी निवासी राजू शर्मा से हुई थी। उसके चार बच्चे भी हैं। पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह छह महीने से मायके आकर रहने लगी थी। परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उसने आर्केस्ट्रा में डांस का काम शुरू किया था, जिसके बदले उसे प्रति रात 1500 रुपये मिलते थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।