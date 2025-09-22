बिहार के सीवान जिले में डायन होने के संदेह में पाटीदार ने पति-पत्नी को उतारा मौत के घाट, चाकू लगने से बेटी की भी स्थिति है नाजुक
By एस पी सिन्हा | Updated: September 22, 2025 17:32 IST2025-09-22T17:30:08+5:302025-09-22T17:32:27+5:30
प्राप्त जानकारी के अनुसार रीता देवी और उनके पति अवध किशोर गुप्ता पर उनके ही पाटीदारों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले भी वे इस दंपति पर हमला करने की कोशिश कर चुके थे।
पटना: बिहार में सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव में डायन होने के संदेह में एक दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मकतुल रीता देवी के पाटीदार उसे डायन-डायन कहकर बुलाते थे। घर में कुछ भी काम बिगड़ता था तो सारा आरोप उसी पर लगाते थे। पाटीदार समझते थे कि रीता डायन है। उसकी खराब नजर के कारण उनकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। इसको लेकर हमलावरों ने एक ही परिवार के तीन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रीता देवी और उनके पति अवध किशोर गुप्ता पर उनके ही पाटीदारों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले भी वे इस दंपति पर हमला करने की कोशिश कर चुके थे। सुबह दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसे गांववालों ने शांत कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से झगड़ा शुरू हो गया। पाटीदारों ने पहले दंपति और उनकी बेटी पर चाकू से हमला किया और फिर उन्हें गोली मार दी। रीता देवी की लाश घर के अंदर मिली। वही अवध किशोर गुप्ता का शव खेत के पास मिला। दूसरी तरफ दंपति की बेटी को भी चाकू और गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। मृतक की पहचान अवध किशोर गुप्ता और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं, दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। महाराजगंज के एसडीपीओ अमन ने बताया कि यह मामला पुरानी जमीनी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पाटीदार परिवार घटना के बाद से फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।