बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में बाधक बनी छात्रा को शिक्षक ने गोली मारी, आक्रोशित हुए लोग
By एस पी सिन्हा | Updated: August 11, 2025 19:06 IST2025-08-11T19:06:35+5:302025-08-11T19:06:41+5:30
पटना: बिहार में समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना अंतर्गत कोठियां गांव से सोमवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कोचिंग जा रही छात्रा को एक शिक्षक ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल, एक निजी स्कूल के शिक्षक ने प्रेम में बाधक बनने पर छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। शिक्षक ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब छात्रा खेत के रास्ते कोचिंग पढ़ने के लिए बहेड़ी जा रही थी। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने निजी स्कूल को जला दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक नालंदा जिले का है। जबकि छात्रा की पहचान परसा पंचायत के वार्ड 1 निवासी विनय कुमार की 19 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में की गई है। वह बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इस वजह से रोज कोचिंग करने के लिए बहेड़ी जाती थी। वहीं, गोली चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर आसपास के लोग आनन- फानन में पहुंचे। तब तक लड़की की हत्या हो चुकी थी। घटना की सूचना मृतका के परिजनों को दिया गया। परिजन भी रोते बिलखते पहुंचे।
वहीं, घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने छात्रा को पूर्व में ही गोली मारने की धमकी दी थी, जिसपर छात्रा ने थाना में आवेदन भी दिया था। परिजनों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने कोई पहल नहीं की, जिसके बाद शिक्षक ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा की हत्या करने वाले शिक्षक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका छात्रा गुड़िया विरोध करती थी। उसी रंजिश में शिक्षक ने इस घटना को अंजाम दिया।
घटना की सूचना के बाद मौके पर डीएसपी, थाना अध्यक्ष और बहेरी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग वरिय पदाधिकारी की बुलाने की मांग पर अरे हुए थे। आक्रोशित लोगों ने सिंघिया बहेरी दरभंगा मुख्य सड़क को जाम कर आरोपी को गिरफ्तारी की मांग किया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को सजा मिलेगा।