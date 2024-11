VIDEO: बेंगलुरु के होटल में एक व्यक्ति ने प्रेमिका का बेरहमी से किया मर्डर, भागने से पहले पूरा दिन उसकी लाश के साथ बिताया

Highlights घटना बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित एक सर्विस अपार्टमेंट से रिपोर्ट की है मृतक महिला की पहचान असम की माया गोगोई के रूप में हुई जबकि आरोपी की पहचान आरव हरनी के रूप में हुई है

बेंगलुरु: बीते मंगलवार को बेंगलुरु में एक भयावह और अमानवीय घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हैरानी की बात ये है कि हत्या करने के बाद एक पूरा दिन वह उसकी लाश के साथ किराए के कमरे में बिताकर चुपचाप बाहर निकल गया और गायब हो गया। यह घटना बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित एक सर्विस अपार्टमेंट से रिपोर्ट की गई और मृतक महिला की पहचान असम की माया गोगोई के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आरव हरनी के रूप में हुई है, जो फरार है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। गोगोई एक निजी फर्म में कार्यरत थी और एचएसआर लेआउट इलाके में रहता थी। पुलिस ने बताया कि माया और आरव ने शनिवार को एक सर्विस अपार्टमेंट में कमरा बुक किया था।

पुलिस के अनुसार, अपराध सोमवार को हुआ और हत्यारोपी हरनी मंगलवार सुबह सर्विस अपार्टमेंट से कैब लेकर भाग गया। घटना बाद में दिन में प्रकाश में आई। इंदिरानगर पुलिस डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

Yet another brutal murder reported in Bengaluru. A young vlogger named Maya Gogoi was murdered at a service apartment in Indira nagar. Maya Gogoi and a guy named Aarav Harni arrived at the apartment on 23rd. It is suspected that Maya was killed on 24th by aarav who continued to… pic.twitter.com/pAjkKrBw03