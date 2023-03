वीडियो: बच्चे को टिफिन देने जा रही महिला को गाड़ी ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गाड़ी द्वारा महिला को जोरदार टक्कर मारते हुए देखा गया है। खबर में यह दावा किया गया है कि घटना के वक्त महिला अपने बच्चे के लिए टिफिन लेकर जा रही था।

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर एक गाड़ी द्वारा एक महिला को टक्कर मारा गया है। द फ्री प्रेस जर्नल की एक खबर के अनुसार, महिला के साथ यह हादसा उस वक्त हुआ है जब वह अपने बच्चे से मिलने के लिए उसके स्कूल जा रही थी।

खबर में यह बताया गया है कि गाड़ी ने महिला को इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि घटनास्थल पर भी उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस हादसे के बाद गाड़ी का चालक पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में उससे पूछताछ की जा रही है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि 35 साल की परवीन बेगम एक सड़क पर चल रही है। परवीन के साथ एक और महिला भी चल रही है जिसके साथ एक छोटी लड़की भी है। वीडियो में यह देखा गया है कि जैसे ही महिला कुछ दूर चलती है कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मार देती है।

#Hyderabad:Parveen Begum(35) resident of Shaheen Nagar Hyd, was on her way to meet her 9yr old son studying at Alfalah School #Balapur, when she was hit by a negligent trally driver

She was tossed in air before hitting the ground by the force and died on the spot#RoadAccidentpic.twitter.com/NKlsGNB7ke